Гаджиев призвал мир серьезно отнестись к использованию Арменией фосфорных боеприпасов

По его словам, армяне используют снаряды с белым фосфором также при артиллерийском обстреле

"Армения использует запрещенные фосфорные боеприпасы".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, армяне используют снаряды с белым фосфором также при артиллерийском обстреле: "Известно, что боеприпасы с белым фосфором имеют тяжелые последствия для здоровья людей. Основная цель их применения - нанести урон вооруженным силам и гражданским лицам Азербайджана. У Армении есть обязательства не использовать такие боеприпасы. Поэтому международное сообщество должно серьезно отнестись к использованию Арменией такого оружия".