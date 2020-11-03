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Гаджиев призвал мир серьезно отнестись к использованию Арменией фосфорных боеприпасов

Гаджиев призвал мир серьезно отнестись к использованию Арменией фосфорных боеприпасов По его словам, армяне используют снаряды с белым фосфором также при артиллерийском обстреле
Нагорно-карабахский конфликт
3 ноября 2020 г. 16:02
Гаджиев призвал мир серьезно отнестись к использованию Арменией фосфорных боеприпасов
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"Армения использует запрещенные фосфорные боеприпасы".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, армяне используют снаряды с белым фосфором также при артиллерийском обстреле: "Известно, что боеприпасы с белым фосфором имеют тяжелые последствия для здоровья людей. Основная цель их применения - нанести урон вооруженным силам и гражданским лицам Азербайджана. У Армении есть обязательства не использовать такие боеприпасы. Поэтому международное сообщество должно серьезно отнестись к использованию Арменией такого оружия".

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın fosfor silahlardan istifadəsi ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış

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