Джейхун Байрамов: Армения не заинтересована в переговорном урегулировании конфликта

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов дал интервью российскому информагентству РИА Новости

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов дал интервью российскому информагентству РИА Новости.

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— На какой стадии сейчас переговоры о механизмах верификации прекращения огня в Нагорном Карабахе, когда они смогут заработать? Каковы препятствия на этом пути? Рассматривает ли Азербайджан возможность встречи с армянской стороной по этому поводу в Москве в ближайшее время? Есть ли приблизительные даты?

— Несмотря на то, что с 27 сентября 2020 года наши вооруженные силы успешно вели ответные операции и освобождали наши территории от оккупации, Азербайджан в духе доброй воли и гуманизма согласился на гуманитарное перемирие. Совместное заявление, принятое в Москве 10 октября, было затем подтверждено при посредничестве Франции 18 октября и позднее при посредничестве США 24 октября. Армения грубо нарушила все эти договоренности о немедленном гуманитарном перемирии. Очевидно, Армения не заинтересована в переговорном урегулировании конфликта. Ее премьер-министр четко заявил, что дипломатического решения конфликта нет. Их конечная цель – укрепить статус-кво, основывающееся на оккупации.

Но сейчас ситуация на земле изменилась. Нет больше статуса-кво. Нет больше бывшей линии соприкосновения. Азербайджанская армия освободила от военной оккупации Армении много деревень, городов и стратегических высот. За переговорами о прекращении огня должны немедленно последовать субстантивные переговоры на основе базовых принципов, как и записано в московском совместном заявлении от 10 октября. Прекращение огня не означает урегулирования конфликта и никакой механизм верификации не заменит устойчивого решения конфликта. Чтобы принести в регион мир нам нужно избавиться от самого факта оккупации. Армянские силы должны уйти с оккупированных территорий Азербайджана, как этого четко требуют соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года.

— Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для обеспечения перемирия, о котором договорились в Москве, на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе для обеспечения соблюдения режима прекращения огня должны быть размещены российские военные наблюдатели, но окончательное решение – за Баку и Ереваном. Считаете ли вы, что это было бы эффективной мерой?

— Нужно иметь в виду, что мы говорим о суверенной территории Азербайджана. Размещение любых сил, включая наблюдателей, должно быть согласовано с правительством Азербайджана.

Внедрение механизмов мониторинга за соблюдением прекращения огня должно быть синхронизировано с процессом урегулирования. В противном случае, без конкретной приверженности Армении выводу ее сил с оккупированных территорий Азербайджана наблюдатели просто служили бы цели закрепления ситуации, основывающейся на оккупации.

Для прекращения огня сейчас нужны твердая приверженность Армении ее обязательствам, начало вывода армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий.

— Президент Ильхам Алиев недавно заявил, что заявление по итогам переговоров в Москве подразумевает вывод армянских войск из Нагорного Карабаха. Он также отметил, что Баку ожидает, что будет представлен график вывода армянских военных. Есть ли у Азербайджана предложения по этому графику? Готов ли, по вашему мнению, Ереван решать этот вопрос?

— Вопрос о сроках вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана не нов, он уже упоминался в резолюциях Совета Безопасности ООН еще в 1993 году. Эти резолюции требуют немедленного, полного и безоговорочного вывода войск со всех оккупированных территорий Азербайджана. Резолюции №874 и №884 призывают к выводу оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана в соответствии со "скорректированным графиком неотложных шагов по осуществлению резолюций 822 и 853 Совета безопасности", согласованным Минской группой ОБСЕ. Члены Минской группы согласовали график вывода армянских войск с азербайджанских территорий, и он был приложен к резолюциям СБ ООН.

Все эти годы правительство Армении игнорировало требования международного сообщества и продолжало свою агрессивную политику против Азербайджана. Теперь, когда ситуация на земле изменилась и Азербайджан приступил к освобождению своих территорий от военной оккупации и обеспечению выполнения соответствующих резолюций, Армения должна, наконец, осознать, что единственный путь к урегулированию конфликта, достижению мира и процветания в регионе требует соблюдения норм и принципов международного права, уважения территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ государств, прекращения незаконного присутствия ее сил на суверенных территориях Азербайджана.

— Считает ли Азербайджан необходимым привлечь к ситуации в Нагорном Карабахе Организацию договора о коллективной безопасности?

— Азербайджан не поддерживает идею расширения контекста конфликта или его зоны. Обстреливая со своей территории азербайджанские города, жилые районы и население, расположенные вдали от зоны конфликта, Армения пытается заставить Азербайджан открыть ответный огонь и тем самым втянуть в конфликт третьи государства. Мы дали понять, что не будем отвечать на подобные провокации Армении. Наша реакция будет на поле боя в виде освобождения оккупированных территорий Азербайджана.

— По некоторым данным, очередная группа сирийских боевиков готовится к переброске в Нагорный Карабах через территорию Турции. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему опровергает подобного рода утверждения. Есть ли у вас информация или свидетельства о планируемой отправке новых боевиков из Сирии в Нагорный Карабах?

— Поддержка Турцией Азербайджана заключается в позиции, которая основывается на правилах и принципах международного права, резолюциях Совета Безопасности ООН, которые требуют немедленного, полного и безусловного вывода армянских военнослужащих с оккупированных территорий Азербайджана.

Истории о, как вы говорите, иностранных наемниках или боевиках из Сирии — пример дезинформации, которую распространяют некоторые страны. До настоящего момента не было ни одного доказательства от тех, кто распространяет эти fake news. В отличие от Армении, которая на протяжении нескольких лет страдает от демографического кризиса и не может пополнить вооруженные силы страны, у Азербайджана полноценные вооруженные силы, профессиональные и мощные. Не нужно никаких внешних сил, включая незаконные формирования, чтобы защитить территориальную целостность нашей страны.

С другой стороны, есть множество фактов использования террористических групп и наемников в военных операциях Армении во время оккупации Нагорного Карабаха и близлежащих территорий Азербайжана. У нас есть достоверные данные разведки, основывающиеся на нескольких источниках, что террористы из РПК (Рабочей партии Курдистана) и армяне из стран Европы и Ближнего Востока сражаются на стороне Армении. В недавнем интервью Al Jazeera президент Армении признал, что армяне из разных стран мира приезжают в Армению, чтобы воевать против Азербайджана.

— Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подтвердил готовность Тегерана выступить посредником в урегулировании нагорнокарабахского конфликта. Считаете ли вы, что Иран может быть полезен в качестве посредника?

— Иран – крупная соседняя страна, которая заинтересована в мире и стабильности в регионе. Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и его законную борьбу за ее восстановление в международно признанных границах. Много раз Иран предлагал свою помощь и посредничество между Азербайджаном и Арменией для того, чтобы найти мирное решение конфликта. Мы высоко ценим эти усилия Ирана. Сейчас продолжаются консультации в Минской группе ОБСЕ. Иран в нее не входит, и его роль посредника должна быть одобрена обеими сторонами (конфликта). Но на практике, вне зависимости от переговорного формата, главное препятствие на пути политического решения конфликта — деструктивная позиция Армении, которая продолжает свою политику по военной оккупации территорий Азербайджана. Для того, чтобы любые переговоры стали успешными, Армения должна выполнить требования резолюций СБ ООН и прекратить агрессивную политику, направленную против Азербайджана.

— Почему, по мнению Азербайджана, Турция должна участвовать в процессе переговоров по Нагорному Карабаху? Формата Минской группы ОБСЕ недостаточно?

— В действительности Турция входит в Минскую группы ОБСЕ. Она соседствует со всеми тремя странами Южного Кавказа и активно вовлечена в дела региона.

Позиция Турции по урегулированию этого конфликта основывается на нормах и принципах международного права, включая Заключительный хельсинкский акт. Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана в его признанных на международном уровне границах как ключевой фактор устойчивого мира, безопасности и стабильности в регионе.

Азербайджан участвует в переговорах по урегулированию конфликта уже много лет. Эти переговоры ясно показали, что Армения на заинтересована в том, чтобы найти решение этого конфликта, их конечная цель – аннексия азербайджанских территорий. Если международное сообщество, включая страны Минской группы ОБСЕ, потребовало, как это делала Турция все эти годы, чтобы Армения прекратила оккупацию азербайджанских территорий и приступила к переговорам, ориентированным на результат, то у нас, конечно же, были бы конкретные результаты переговоров. Так что для урегулирования конфликта нужна твердая позиция государств, которые потребовали бы от Армении выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и уважения международно признанных границ Азербайджана.

— По предложению сопредседателей Минской группы ОБСЕ, первая стадия мирного урегулирования конфликта может включать размещение в Нагорном Карабахе миротворцев, которые обеспечивали бы устойчивость режима прекращения огня. Готов ли Азербайджан рассмотреть такую возможность? При каких условиях? Есть ли принципиальная позиция о том, из каких стран могут быть эти миротворцы?

— Тема международных миротворцев не нова. Это один из элементов процесса урегулирования конфликта, часть базовых принципов, которые много лет были в основе мирных переговоров. Об этом говорится в решении будапештского саммита ОБСЕ 1994 года, в котором Группе планирования высокого уровня поручается разработка плана по созданию, определению структуры и деятельности многонациональных миротворческих сил ОБСЕ в Нагорном Карабахе. Подчеркну еще раз, что любое размещение миротворцев на суверенной азербайджанской территории требует согласия правительства Азербайджана.