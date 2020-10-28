Дети Ходжалинского геноцида написали письмо Путину, Трампу и Макрону

“25 детей”, родители которых были жестоко убиты армянами в ходе Ходжалинского геноцида, написали письмо президентам России, США и Франции, сопредседателям Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

“25 детей”, родители которых были жестоко убиты армянами в ходе Ходжалинского геноцида, написали письмо президентам России, США и Франции, сопредседателям Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Report представляет письмо в его оригинале:

- Уважаемые Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон!

Возглавляемые вами государства долгое время являются сопредседателям и Минской группы, которая взяла на себя миссию освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджана.

Город Ходжалы также находится под оккупацией Армении. Тот Ходжалы, который сравняли с землей в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, погибло 613 наших родных и близких.

Мы очень надеялись на то, что ваши страны остановят вандализм, с которым мы столкнулись за последние годы, и ждали освобождения наших земель каждый раз, когда ваши представители в Минской группе прибывали в Азербайджан. К сожалению, мы этого не увидели.

Во время геноцида оба родителя 25-х детей были убиты в Ходжалы. Может, вы не сможете себе этого представить, однако тогда нам было от 1 до 10 лет.

Они сжигали наших матерей и отцов заживо у нас на глазах, застреливали и сдирали кожу с них. Мы были тогда детьми и не понимали, что происходит. Армяне заставили нас испытать ужасы, которые никогда не сотрутся из нашей памяти. Нас лишили родительской опеки и семейного тепла.

Теперь мы хотим вернуться на свои земли. Мы думали, что Соединенные Штаты Америки, Россия и Франция, являющиеся сопредседатели Минской группы ОБСЕ, помогут нам вернуться в наши дома, на родину, где были убиты и пропали без вести наши родители. К сожалению, мы видим обратное. Пытаясь вернуться домой, сопредседатели Минской группы преградили путь к нашему дому.

НО почему!

Не считаете ли вы, что поддержка армян, совершивших геноцид против нас, не означает также соучастие в совершении этого геноцида?

Вы не помогаете детям, пережившим геноцид, по крайней мере, не препятствуйте их возвращению домой.

Ответьте на вопрос, разве вы не считаете нас людьми? Разве мы не имеем права жить в собственном доме?!

Лишение нас права вернуться домой – это нарушение международного права. Мы хотим вернуться домой. Мы хотим возродить наш Ходжалы, который подвергся геноциду армян и стерся с лица земли. Мы хотим, чтобы души наших отцов и матерей, зверски убитых в Ходжалы, нашли покой. Неужели, Вы не боитесь Бога? Неужели человечность для вас настолько потеряла цену?

В конце концов, вы утверждаете, что ваши страны защищают права человека не только внутри страны, но и за рубежом. Если это так, защитите и наши права.

Оставив наше обращение безответным, вы подтвердите свою причастность к исполнителям Ходжалинского геноцида.