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Бюльбюль оглы: Все вынужденные переселенцы будут возвращены на родную землю

Бюльбюль оглы: Все вынужденные переселенцы будут возвращены на родную землю "Велико желание вернуться на родину. Люди хотят, они торопятся"
Нагорно-карабахский конфликт
12 ноября 2020 г. 16:44
Бюльбюль оглы: Все вынужденные переселенцы будут возвращены на родную землю

"Горячая фаза конфликта только закончилась. Все, кто были изгнаны из своих земель, будут возвращаться на родину". Как передает российское бюро Report, об этом на онлайн-брифинге заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы.

"Велико желание вернуться на родину. Люди хотят, они торопятся. Но должна быть создана инфраструктура, местные власти, это непростой процесс. Я уверен, что все, кто там жили, с удовольствием вернутся, а у тех, кого нет, кто ушел в мир иной, остались дети, внуки, которые с большим воодушевлением ждут возможности вернуться на свою историческую родину", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Məcburi köçkünlər öz yurdlarına qaytarılacaq"
Версия на английском языке Bulbuloglu : All internally displaced persons will be returned to their homeland

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