Бочаров: Миф о "великой и непобедимой" Армении вновь полетел в мусорный ящик

"Сегодня Армения стоит на пороге гражданской войны. Подобное всегда происходит именно тогда, когда падает пелена с глаз народа"

Сегодня Армения стоит на пороге гражданской войны. Подобное всегда происходит именно тогда, когда падает пелена с глаз народа.

Об этом Report заявил израильский политолог Юрий Бочаров.

"В данном случае и миф о великой и непобедимой Армении вновь летит в мусорный ящик. После поражения в войне к человеческим драмам, в виде тысячи убитых солдат, добавилась и моральная травма - подписанная Арменией капитуляция и фактически депортация. Бывшие оккупанты в виде беженцев, принесут с собой хаос и новую разруху. Все это явно приведет к борьбе за власть. Хорошо, если парламентским путем, но при наличии такого количества оружия в руках населения и различных военизированных группировок, вряд ли все обидеться мирным путем", - сказал политолог.

При этом, эксперт не исключает возможности столкновений, поскольку в Армении уже раздаются призывы о пересмотре да и вообще отмене подписанного соглашения.

"Так что у миротворцев, да и у вооруженных сил Азербайджана, будет много работы на освобождённых территориях. Поэтому в ближайшей перспективе в Армении будет все хуже и хуже и при этом все это будет выплескиваться на Азербайджан. Ведь, для прикрытия своих неудач всегда нужен внешний враг.

При марионеточном режиме, к которому принадлежит Пашинян, вряд ли события могли бы развиваться в другом русле. Номинальный лидер, даже избранный законным путем, не может принимать судьбоносные решения для страны, без оглядки на своих спонсоров", - отметил он.

Ю. Бочаров утверждает, что Пашинян долго метался между Западом и Россией и вот провалился окончательно.

"Думаю до отставки даже дело и не дойдёт и он просто сбежит, вопрос лишь куда в Ростов на Дону или в Вашингтон, хотя как показывают события им явно недовольны ни тут и ни там. Вопрос, кто станет на его место и куда пойдет Армения, от этого многое зависит в регионе. Но это будет не завтра, а пока Азербайджану еще не раз предстоит защитить, свои законные территории и мир, который он хочет построить в регионе", - заключил политолог.