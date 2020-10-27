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Минобороны: Азербайджанская армия не подвергает обстрелу мирных жителей

Минобороны: Азербайджанская армия не подвергает обстрелу мирных жителей Распространенная армянскими СМИ информация о якобы обстреле Ходжавенда и Лачина азербайджанской армией безосновательная и ложная.
Нагорно-карабахский конфликт
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27 октября 2020 г. 21:04
Минобороны: Азербайджанская армия не подвергает обстрелу мирных жителей

Распространенная армянскими СМИ информация о якобы обстреле Ходжавенда и Лачина азербайджанской армией безосновательная и ложная.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Напротив, 27 октября около 16:00 вооруженные силы Армении обстреляли территорию Бардинского района Азербайджана из ракетных установок "Смерч".

В результате этого военного преступления военно-политического руководства Армении были убиты мирные жители, в том числе малолетний ребенок, ранены гражданские лица, включая детей и женщин.

Азербайджанская армия соблюдает режим гуманитарного прекращения огня по всему фронту.

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Версия на азербайджанском языке MN: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini atəşə tutmur

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