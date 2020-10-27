Амирбеков: Азербайджан своими силами восстанавливает историческую справедливость

Армения в очередной, третий раз грубо нарушила объявленный по результатам встреч в Вашингтоне режим гуманитарного прекращения огня

Азербайджан сегодня своими силами восстанавливает историческую справедливость. Как сообщает Report, об этом в прямом эфире новостного выпуска телеканала "Аль-Джазиры" заявил помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков.

Сообщив, что Армения в очередной, третий раз грубо нарушила объявленный по результатам встреч в Вашингтоне режим гуманитарного прекращения огня, Э.Амирбеков заявил, что у азербайджанской стороны и не было особых иллюзий на счет того, что Ереван на этот раз выполнит взятые на себя обязательства.

"Пашинян не может пойти на реальное прекращение боевых действий, потому что после того как послевоенная пыль уляжется, потерпевшая на поле боя унизительный разгром Армения спросит с него сполна за начатую им 27 сентября бездарную военную авантюру. Ему также предстоит держать ответ перед тысячами отцов и матерей армянских военнослужащих, которых Пашинян и его окружение послали на верную гибель. воевать за чужие земли", подчеркнул Э.Амирбеков.

Именно по этой причине, продолжил он, Пашинян вымаливает каждый раз у посредников очередное прекращение огня, но не для того, чтобы перейти к миру, а чтобы воспользоваться паузой для перегруппировки своих оставшихся сил, переброски новых партий вооружения и техники с иллюзорной целью вернуть утерянный контроль над отвоеванными доблестной азербайджанской армией оккупированными территориями. При этом упор армянская военщина делает на ракетные и артиллерийские обстрелы мирного азербайджанского гражданского населения, уже приведшие к гибели 65 и ранению свыше 300 человек.

На вопрос о том, как в сложившихся обстоятельствах Баку видит урегулирование конфликта, Э.Амирбеков подчеркнул, что Азербайджан остается приверженным поиску мирного урегулирования конфликта, но главной его целью является скорейшее восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно-признанных границах. Для этого есть только два пути. Первый заключается в том, что Армения незамедлительно прекращает огонь, а ее руководство берет на себя публичное обязательство по выводу всех своих вооруженных сил из оккупированных территорий Азербайджана, и в этой связи с нами в кратчайшие сроки согласовывается график подобного вывода, после чего стороны переходят к переговорам по существу по всем другим аспектам политического урегулирования. И второй путь - Армения продолжает бессмысленное сопротивление на поле боя, по-прежнему отвергает попытки посредников вернуть стороны на стезю мирного процесса, и вынуждает таким образом Азербайджан достичь своей конечной цели имеющимися у него в распоряжении легитимными недипломатическими средствами. Выбор за Пашиняном, но времени у него не так много", резюмировал Э.Амирбеков.