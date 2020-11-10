О нас
Report Georgia
Аудио новости

Аллахшукюр Пашазаде: Это очень большая победа

Аллахшукюр Пашазаде: Это очень большая победа "Азербайджанский народ достоин того, что праздновать эту победу"
Нагорно-карабахский конфликт
10 ноября 2020 г. 14:25
Аллахшукюр Пашазаде: Это очень большая победа
0 : 00
0 : 00

"Президент Азербайджана порадовал нас вестью о водружении нашего флага в Шуше, древнем городе нашей страны, о прекращении армянской оккупации. Это очень большая победа. Азербайджанский народ достоин того, что праздновать эту победу".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейхулислам Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, кровь наших шехидов не осталась не отмщенной: "Поздравляю азербайджанский народ, Верховного главнокомандующего и первого вице-президента. Я благодарю Всевышнего за эту победу".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Allahshukur Pashazade: This is a great victory
Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə: "Bu, çox böyük qələbədir"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Глава УМК: Армянская церковь в Баку отремонтирована и охраняется государством
Глава УМК: Армянская церковь в Баку отремонтирована и охраняется государством
10 ноября 2020 г. 14:32
Совфед РФ: Армения должна показать готовность выполнять свои обязательства по соглашению
Совфед РФ: Армения должна показать готовность выполнять свои обязательства по соглашению
10 ноября 2020 г. 13:58
Чавушоглу: Обсуждения по контролю за режимом прекращения огня продолжаются
Чавушоглу: Обсуждения по контролю за режимом прекращения огня продолжаются
10 ноября 2020 г. 13:58
Пашинян признал свою беспомощность перед Ильхамом Алиевым
Пашинян признал свою беспомощность перед Ильхамом Алиевым
10 ноября 2020 г. 12:31
Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Главы МИД Турции и России обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
10 ноября 2020 г. 12:17
Ильхам Алиев: Турция будет официально играть роль в урегулировании конфликта и контроле над прекращением огня
Ильхам Алиев: Турция будет официально играть роль в урегулировании конфликта и контроле над прекращением огня
10 ноября 2020 г. 11:58
Президент: В данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха
Президент: В данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха
10 ноября 2020 г. 11:03
Глава МИД Турции: Азербайджан одержал важную победу
Глава МИД Турции: Азербайджан одержал важную победу
10 ноября 2020 г. 10:57
Жители Бардинского района отмечают победу Азербайджанской армии
ФотоЖители Бардинского района отмечают победу Азербайджанской армии
10 ноября 2020 г. 09:56
Еще два самолета с миротворцами отправились из России в Карабах
Еще два самолета с миротворцами отправились из России в Карабах
10 ноября 2020 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi