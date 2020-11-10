Аллахшукюр Пашазаде: Это очень большая победа

"Азербайджанский народ достоин того, что праздновать эту победу"

"Президент Азербайджана порадовал нас вестью о водружении нашего флага в Шуше, древнем городе нашей страны, о прекращении армянской оккупации. Это очень большая победа. Азербайджанский народ достоин того, что праздновать эту победу".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейхулислам Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, кровь наших шехидов не осталась не отмщенной: "Поздравляю азербайджанский народ, Верховного главнокомандующего и первого вице-президента. Я благодарю Всевышнего за эту победу".