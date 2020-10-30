Ален Упер призвал президента Сената Франции не поддаваться на армянскую ложь

"Франция не должна поддаваться влиянию армянской диаспоры в вопросе нагорно-карабахского конфликта, а должна и впредь сохранять нейтральную позицию".

"Франция не должна поддаваться влиянию армянской диаспоры в вопросе нагорно-карабахского конфликта, а должна и впредь сохранять нейтральную позицию".

Как сообщает французское бюро Report, об этом президент межпарламентской группы дружбы Франция-Кавказ в Сенате Франции, сенатор Ален Упер (Alain Houpert) заявил в своем обращении к президенту сената страны.

В своем письме он предупреждает главу высшего органа о том, что если Франция поддержит Армению, то это негативно скажется на авторитете Парижа на международной арене: "С 27 сентября продолжаются бои между Вооруженными силами Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе и семи прилегающих к нему районах, этот регион является чрезвычайно конфликтным регионом Кавказа, конфликт продолжается около 30 лет. Сегодня в нашей стране слышны призывы к поддержке Армении в этом конфликте. Такие инициативы являются результатом давления, оказываемого большой армянской диаспорой во Франции. Если мы будем следовать их призыву, мы нанесем серьезный ущерб авторитету и высшим интересам нашего государства в мире".

В обращении отмечается, что Франция как член Минской группы ОБСЕ должна продолжать соблюдать требования международного права: "Франция - страна-сопредседатель и не может поддерживать какую-либо из сторон в этом конфликте".

Сенатор призвал Францию к соблюдению своих обязательств в рамках Совета Безопасности ООН и уважению принятых в связи с конфликтом резолюций (822, 853, 874 и 884).

А.Упер также предупредил президента Сената о том, что во Франции к нагорно-карабахскому конфликту пытаются приплести аспекты религии и цивилизации: "Какая религия может оправдать запуск баллистических ракет в плотно заселенные города? В последние дни ракетные удары наносятся по городам Азербайджана, включая город Гянджа, где погибли целые семьи и дети. Это ни в коем случае не религиозная война, а война за территории".

Сенатор подчеркнул, что Азербайджан уважает светские ценности: "Подавляющее большинство населения Азербайджана составляют мусульмане. Но эта страна имеет образцовые светские ценности и гарантирует мирное и спокойное соседство трех религий".