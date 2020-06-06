Жители Гянджи соблюдают правила карантина - ФОТОРЕПОРТАЖ

С момента вступления в силу постановления Кабинета министров Азербайджана "Об ужесточении особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района" в городе Гянджа соблюдаются правила.

По данным западного центра Report, наряду с центральными проспектами и улицами города, в окраинных поселках и улицах, в Низаминском и Кяпазском районах полностью соблюдается карантинный режим.

В городе полностью прекращена деятельность всех магазинов и ресторанов, а также объектов общественного питания.

Сотрудники полиции контролируют ситуацию с соблюдением режима карантина, посредством специального громкоговорителя на служебных автомобилях граждане информируются о требованиях карантинного режима.

По дорогам передвигаются только служебный транспорт и автомобили со спецразрешением.