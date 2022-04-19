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Война в Украине: Сумы и Харьков

Война в Украине: Сумы и Харьков Минует почти два месяца с начала российско-украинской войны. За это время часть Сумской области была оккупирована российской армией, которая впоследствии была освобождена украинской армией. За период оккупации во многих частях области, включая город Сумы,
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19 апреля 2022 г. 10:36
Война в Украине: Сумы и Харьков

Минует почти два месяца с начала российско-украинской войны. За это время часть Сумской области была оккупирована российской армией, которая впоследствии была освобождена украинской армией. За период оккупации во многих частях области, включая город Сумы, российская артиллерия разрушила инфраструктуру и жилые здания. Восточная часть области все еще остается под артиллерийскими обстрелами.

Аналогичная плачевная ситуация наблюдается и в Харькове. Город Харьков практически каждый час находится под артиллерийским огнем со стороны России.

Восточноевропейское бюро Report подготовило фоторепортаж из Сумской области и города Харьков:

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Версия на английском языке ФотоWar in Ukraine: PHOTO REPORTAGE from Sumy and Kharkiv
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynada müharibə: Sumı və Xarkovdan FOTOREPORTAJ

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