Невероятные кадры с Парада Победы

Сегодня на Площади Азадлыг в Баку прошел парад, посвященный победе в Отечественной войне.
Как сообщает Report, в Параде Победы приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эминэ Эрдоган.
Посвященным великой победе Азербайджана в Отечественной войне парадом командовал заместитель министра обороны, награжденный орденом ”Зафар" генерал-лейтенант Керим Велиев.
Представляем фоторепортаж с Парада Победы: