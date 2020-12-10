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Невероятные кадры с Парада Победы

Невероятные кадры с Парада Победы Сегодня на Площади Азадлыг в Баку прошел парад, посвященный победе в Отечественной войне.
Мультимедиа
10 декабря 2020 г. 16:42
Невероятные кадры с Парада Победы
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Сегодня на Площади Азадлыг в Баку прошел парад, посвященный победе в Отечественной войне.

Как сообщает Report, в Параде Победы приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эминэ Эрдоган.

Посвященным великой победе Азербайджана в Отечественной войне парадом командовал заместитель министра обороны, награжденный орденом ”Зафар" генерал-лейтенант Керим Велиев.

Представляем фоторепортаж с Парада Победы:

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəfər paradından möhtəşəm görüntülər

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