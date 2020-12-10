Невероятные кадры с Парада Победы

Невероятные кадры с Парада Победы

Сегодня на Площади Азадлыг в Баку прошел парад, посвященный победе в Отечественной войне.

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Версия на азербайджанском языке Фото Zəfər paradından möhtəşəm görüntülər