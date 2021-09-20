В Украине стартовали международные форумы

В городе Ужгород Закарпатской области Украины проведен международный форум под названием "Украина 603.7 (Западная Украина - разнообразие Европы)".

В городе Ужгород Закарпатской области Украины проведен международный форум под названием "Украина 603.7 (Западная Украина - разнообразие Европы)".

Форум, на который было приглашено восточноевропейское бюро Report, состоялся по инициативе Межфракционной ассоциации депутатов "Украина 603.7" Верховной Рады Украины. Форум состоялся по инициативе сопредседателя ассоциации Елизаветы Яско. Организации форума содействовали Фонд Конрада Аденауэра в Украине, посольство Швейцарии в Украине, Транскарпатский региональный совет и областной совет Закарпатья.

Отметим, что координата "603.7" была избрана символически как территория Украины, включая Донбасс и Крым.

В форуме с участием иностранных экспертов и представителей национальных меньшинств страны прошли панели на глобальные, регионарные и общеукраинские актуальные темы. Были проведены обсуждения на тему "Тест на COVID-19 ", "Западная Украина: энергия и оборона", "Сила в разнообразии: информационная безопасность", "Региональное развитие: экономика для людей" и др.

В обсуждениях в рамках панелей приняли участие депутаты Елизавета Яско, Михаил Лаба, Анатолий Костюк, Евгений Акимов, Юрий Камельчук, Микола Румянцев, Дмитрий Лубинец, председатель Закарпатской областной Рады Олексий Петров, руководитель Закарпатского Офиса Исполнительного комитета реформ Офиса Президента, советник Губернатора и Главы Облсовета Закарпатья по инновациям и инвестициям Владислав Антипин, руководитель Украинского государственного центра телерадиочастот Игорь Лучко, генконсул Венгрии в Ужгороде Томаш Веззенг Элеонора Кулчар, директор ООО "Закарпатье энергосбыт" Наталия Нимец, представители этнических народностей страны, местные и иностранные эксперты.

В ходе форума также обсуждался вопроса сепаратизма на востоке Украины и его последствий. Состоялись выступления на тему активности этнических меньшинств в Украине, развития инфраструктуры, расширения сотрудничества со странами региона, интеграции в Европу, прозвучали предложения в частности в сфере энергетики и туризма. Было отмечено, что форум продолжится в украинских регионах Мариуполь, Херсон и Чернигов.