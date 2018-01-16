В Шамахы закладывается "Долина виноградарства" - ВИДЕО

Шамахы. 16 января. REPORT.AZ/ Одним из приоритетов экономической политики Азербайджана является развитие ненефтяного сектора и увеличение экспортного потенциала. Одна из основных сфер в этих направлениях – аграрный сектор. Развитие аграрного сектора имеет большое значение для создания в стране продовольственного изобилия, удовлетворения внутренней потребности, открытия постоянных рабочих мест и повышения экспортной силы.

С этой точки зрения ООО Az-Granata в 2009 году в Шамахинском районе на 25 гектарах земли были разбиты виноградные сады и сейчас охватывают территорию в 375 гектаров.

Об этом Report сообщил главный агроном виноградных садов Метин Алтын, отметив, что из них 309 гектаров садов составляют технические сорта винограда, 66 гектаров – столовые: "Я работал в сфере виноградарства в 17 странах мира. Но такой благоприятной среды и климатических условий как в Шемахы, нет ни в одной стране. Расположение территории над уровнем моря, количество годовых осадков, температурные показатели и лабораторные анализы образцов взятой здесь земли создают основу для выращивания в Шамахы высококачественных редких сортов винограда. На основе этих показателей были отобраны сорта винограда и их корневые системы для посадки на территории. По отобранным видам в страну привезены качественные виноградные саженцы, и на основе имеющихся нормативов они были рассажены с выполнением необходимых агротехнических мероприятий. Мы даже вернули привезенные из России и других стран лекарства против вредителей в виноградных садах. Сегодня в мире в виноградном хозяйстве используется много лекарственных средств против вредителей. Преимущество Шамахы в том, что здесь очень мало вредных насекомых. Приобретена специальная техника для проведения рассады и возделывания в виноградных садах. Виноградные саженцы – это лучшие образцы, привезенные из Франции, Турции и Грузии. Все эти факторы обеспечивают производство высококачественного продукта с экспортным потенциалом".

Главный агроном виноградных садов Метин Алтын

М.Алтын добавил, что виноградные сады не только для производства напитков: "Во многих случаях развитие виноградарства воспринимается только для повышения производства вина. Но это вовсе не так. Тут выращивается и столовый виноград. Кроме того, одним из украшений стола в Азербайджане является изюм. Исследуя внутренние рынки, мы выяснили, что изюм в страну ввозится из зарубежных стран, и цена за один килограмм колеблется между 8-15 манатами. Однако в Азербайджане имеются благоприятные условия для выращивания и производства винограда-кишмиша. Сегодня в Азербайджане нет ни одного завода по производству изюма. Одним из будущих планов Az-Granata является развитие в стране производства изюма. Изюм в основном производится из сорта "Султан". Поэтому мы ведем работу по увеличению данного сорта и расширению его территорий. В Азербайджане в производстве спиртных напитков первое место занимает водка. Этот показатель одинаков в России и многих странах СНГ. Водка такой напиток, что его можно делать из многих фруктов и даже хлеба. Вино же изготавливается только из винограда. Качество вина из местного винограда тоже бывает высоким. Еще одним напитком, который изготавливается только из винограда, является раки. Производство раки в Азербайджане очень низкое. ОАО Az-Granata впервые начало производство в Азербайджане раки, и степень потребления стала для нас неожиданной. Главное – качество продукта. Чем качественнее продукт, тем больше сила потребления".

Главный агроном отметил, что в Шамахинском районе приступили к закладке "Долины виноградарства": "Одной из наших целей является заложить специальные виноградные сады для привлечения местных и иностранных туристов. На территории, именуемой "Долиной виноградарства", будут посажены все сорта винограда в качестве образца. Здесь будет выставлено много сортов винограда, особенно местный сорт "Медресе". Это станет одной из работ по возвращению былой славы шамахинского винограда. Мы планируем в короткие сроки разбить виноградные сады на территории в 5 000 гектаров".

Заместитель директора завода, доктор технических наук, профессор Вугар Микаилов

Собранный в виноградных садах продукт для обработки доставляется на завод ООО Az-Granata по обработке соков и вин. Заместитель директора завода, доктор технических наук, профессор Вугар Микаилов сообщил Report, что на заводе за год производится 50 тыс. тонн фруктовых соков и 12 тыс. тонн вин: "Хотя ООО Az-Granata и новый завод в Азербайджане, наше предприятие внесло много новшеств. Впервые в Азербайджане производство абгора промышленном способом выполнено на нашем заводе. Ранее абгора изготавливалась только кустарными методами. Кроме того, впервые в Азербайджане мы приступили к производству виски. Потому что иностранные туристы в основном предпочитают местные напитки. 30% ввозимого в Азербайджан виски обеспечивает наш завод. Это играет большую роль в предотвращении валютного потока за границу. Затем завод впервые в Азербайджане приступил к производству турецкого раки. В Азербайджане производство фруктовых водок промышленным способом тоже впервые начала Az-Granata. Впервые в Азербайджане с использованием новых технологий мы произвели наши национальные напитки – кизиловую и тутовую водки. Мы готовимся впервые в мире изготавливать гранатовое шампанское классическим промышленным способом. Ни в одной стране мира не производится гранатовое шампанское".

В.Микаилов отметил, что начало деятельности Az-Granata заметно уменьшило ввоз вина в Азербайджан: "Мы внесли фундаментальные новшества в производство в Азербайджане вина промышленным способом. Знаете, водка в Азербайджан экспортируется в основном из Финляндии, Польши, Украины и Российской Федерации. Для повышения мягкости этих водок используется сухое молоко. Однако ООО Az-Granata впервые заменило его на натуральное козье молоко. Кроме того, мы впервые в процессе производства добавили в состав водки ионы серебра. Правда, в иностранных государства водка проходит фильтрацию, но ионы серебра в состав водки не добавляются. Поэтому это приводит к тому, что качество производимых нами водок выше качества водок, экспортируемых из иностранных стран. Это привело к тому, что ввоз водки из иностранных стран заметно сократился".