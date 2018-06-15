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    Праздничный намаз в мечети "Тезепир" - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    © Report/Firi Salim

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане отмечается один из самых благословенных праздников Рамазан (Ид аль-Фитр - праздник разговения). В связи с этим во всех мечетях страны был совершен праздничный намаз.

    Report представляет фоторепортаж из мечети "Тезепир", где праздничный намаз был совершен с участием председателя Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислама гаджи Аллахшукюра Пашазаде.

    Отметим, что в Азербайджане месяц Рамазан начался 17 мая. 15 и 16 июня в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

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