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Мать шехида: Cын хотел отомстить за смерть Полада Гашимова

Мать шехида: Cын хотел отомстить за смерть Полада Гашимова "Мы должны отомстить за генерала Полада Гашимова. Скажите матери, пусть не плачет, всегда ходит с гордо поднятой головой".
Мультимедиа
28 сентября 2022 г. 16:09
Мать шехида: Cын хотел отомстить за смерть Полада Гашимова

"Мы должны отомстить за генерала Полада Гашимова. Скажите матери, пусть не плачет, всегда ходит с гордо поднятой головой".

Эти слова принадлежат шехиду 44-дневной Отечественной войны, военнослужащему сил специального назначения Сабухи Гасангулиеву.

Сотрудники Report навестили семью шехида и побеседовали с его родителями.

Мать шехида Маиса Гасангулиева рассказала, что ее сын отправился на военную службу в июле 2020 года: "Сначала он служил в N-ской военной части в Бейлагане. Когда началась война, был направлен в зону боевых действий. С первых дней героически сражался, участвовал в освобождении Физули, Джебраила, Губадлы и города Шуша.

Сабухи очень расстроился, когда генерал Полад Гашимов стал шехидом. Он сказал мне, что за него нужно обязательно отомстить. Мой сын сдержал слово. До 8 ноября он не получил никаких ранений, травм. Мой сын уничтожил большое количество живой силы врага в боях за Шушу и героически погиб, получив ранение в сердце".

Отец шехида Алихан Гасангулиев отметил, что все еще не смирился со смертью сына: "Мне кажется, он жив и однажды вернется. В последний раз мы говорили с ним 31 октября. Он сказал, что возможно, это последний наш разговор. Мой сын участвовал практически в освобождении всех районов. Очень радовался, когда наши земли освобождались".

"Да здравствует Родина! Мы воспитали сына-героя. Сыны Азербайджана ценой своей жизни, крови освободили земли, которые были оккупированы на протяжении 30 лет. Карабах – исконно азербайджанская земля. Да дарует Аллах терпения близким всех шехидов! Они навсегда живы в наших сердцах", - сказала мать шехида.

С.Гасангулиев был похоронен на Аллее шехидов в Сумгайыте. Распоряжениями президента Ильхама Алиева награжден медалями "За Родину", "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Губадлы", и "За освобождение Шуши".

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid anası: "Polad Həşimov şəhid olanda oğlum dedi ki, onun qisasını mütləq almalıyıq"

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