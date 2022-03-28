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Разрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ

Разрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ Война в Украине не обходится без артобстрелов и авиаударов. Разрушительные ракетные удары достигают в том числе и столицы Украины, Киева.
Мультимедиа
28 марта 2022 г. 12:10
Разрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ

Война в Украине не обходится без артобстрелов и авиаударов. Разрушительные ракетные удары вооруженных сил России достигают в том числе и столицы Украины, Киева.

Хотя, большую часть этих ударов предотвращается ПВО Украины, тем не менее, часть из них попадает по городу. За последнюю неделю удары по Познякам, Подольску, Нивкам и Шевченскому району Киева нанесли сильный урон жилым объектам, торговым центрам. Погибли и были ранены около 50 гражданских лиц.

Восточноевропейское бюро Report представляет фоторепортаж с руин Киева:

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Версия на английском языке ФотоPHOTO REPORTAGE from destroyed residential areas of Kyiv
Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevin dağıdılmış yerlərindən FOTOREPORTAJ 

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