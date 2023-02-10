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Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше

Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше В городе Кахраманмараше, больше всего пострадавшего от землетрясения в Турции, построен палаточный городок, в котором уже размещены люди, пострадавшие от стихийного бедствия.
Мультимедиа
10 февраля 2023 г. 12:47
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше

В городе Кахраманмараше, больше всего пострадавшем от землетрясения в Турции, построен палаточный городок, в котором уже размещены люди, пострадавшие от стихийного бедствия.

Людям, размещенным в созданном Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) на "Стадионе 12 февраля" городке, в течение дня предоставляется еда, вода и чай, выдается теплая одежда.

Report представляет фоторепортаж из палаточного городка.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. После сильных подземных толчков в регионе были зафиксированы сотни афтершоков магнитудой до 6,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Толчки также ощущались в Ливане, Кипре, Ираке, Израиле, Иордании, Иране и Египте.

В результате стихийного бедствия в Турции погибли по меньшей мере 18 тыс. человек, еще 74 тыс. получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

Этот катаклизм вошел в историю как самое разрушительное землетрясение, зарегистрированное в Турции с 1939 года.

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Версия на английском языке ФотоExpressive photos from tent camp in Turkiye's quake-hit Kahramanmaras...
Версия на азербайджанском языке ФотоKahramanmaraşdakı çadır şəhərciyindən danışan şəkillər...

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