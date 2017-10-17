Древний город Ташкент - ФОТОРЕПОРТАЖ

Ташкент. 17 октября. REPORT.AZ/ Впервые город Ташкент упоминается в исторических летописях как Чач-тепа и лишь с XI века город называют Ташкент (Каменный город). Город был окружен в древности рвом и каменной стеной, которая, однако, не спасла его от нашествия монголов в 1219 году, когда Чингисхан сравнял город с землей. Несмотря на это, представители династии Тимуридов и Шейбанидов отстроили город, учитывая его важность на Великом Шелковом Пути.

Второй раз трагическое разрушение было связано с землетрясением. 26 апреля 1966 года сильное землетрясение силой 5,2 балла разрушило две трети зданий города. Благодаря усилиям ташкентцев, а также строителей со всего СССР город был отстроен за 3,5 года, благодаря чему, многие здания и районы носят название представителей тех союзных республик, которые приложили большой вклад в восстановление города. Несмотря на разрушения, по официальной статистике погибли всего 8 человек.

В городе говорят, что установленные до землетрясения в городе уникальные куранты останавливались за все время лишь однажды - во время того злосчастного землетрясения.

Город каналов и парков

Не имея реки, протекающей через город, Ташкент все же напоминает Амстердам тем, что город изрезан каналами, снабжающими город водой и поддерживающими чистоту и зелень в городе. В городе, где летом жара может достигать +50°C в тени, парки всегда в распоряжении жителей, желающих спастись от летнего зноя. Самые крупные парки Ташкента - парк Навои, сквер Амира Тимура, парк Достлык, парк Узбекистан и Японский сад с прудом.

Всего в городе имеется более 8 крупных каналов, самый известный из которых - Ангхор. В некоторых из них, включая искусственно созданные запруды, можно даже покататься на лодках.

9-я самая высокая телебашня в мире, удивительные мечети и рынки

Как и каждый город, Ташкент имеет ряд уникальных и стоящих посещения строений. Несмотря на то, что Ташкент до 1865 года никогда не был столицей какого-либо государственного образования на территории Узбекистана, город имеет свой исторический пласт с некоторыми величественными строениями, такими как мечеть Минор, вмещающая 2500 человек, медресе Кукельдаш, мечеть Хаст-Имам.

Из современных зданий стоит отметить отель "Узбекистан" с интересным фасадом. Особняком во всех смыслах слова же стоит Ташкентская телебашня высотой 375 м и являющаяся 9-й самой высокой в мире.

Ну а тем, кто хочет переместиться во времени, стоит посетить рынки Ташкента, такие как Чорсу и Олой-базар. Традиции торговли, а также ассортимент не претерпел изменений за многие годы. Специи, всегда свежие овощи, фрукты, сувениры - все как и много веков назад - только не забудьте торговаться с продавцами.