Бесценные минеральные воды Карабаха

Здесь имеется до 120 месторождений минеральных вод различного состава, имеющих большое лечебное значение

39.6% общих геологических запасов минеральных вод Азербайджана приходится на освобожденные от оккупации районы. Здесь имеется до 120 месторождений минеральных вод различного состава, имеющих большое лечебное значение. Это еще означает запас минеральных вод в объеме 7 805 м3/сут.

Среди них особое внимание следует уделить источникам Юхары и Ашагы Истису, Багырсаг, Кешдяк в Кельбаджарском районе, Илыгсу, Минкенд в Лачинском районе, Туршсу, Сырлан в Шушинском районе и другим родникам.

Источники минеральной воды Истису, расположенные на территории Кельбаджарского района, отличаются благоприятным газо-химическим составом, высокой температурой, большими природными ресурсами. В 80-х годах прошлого века у родника Истису был построен крупный курорт и завод по розливу минеральных вод. На заводе разливалось 800 тысяч литров воды в сутки.

Минеральный источник Туршсу расположен в 17 км от города Шуша в Азербайджане. Водой из этого источника лечат различные заболевания внутренних органов, посредством водопровода вода отсюда подавалась в город Шуша.

Таким образом, запасы минеральных вод региона могут способствовать созданию новых перерабатывающих мощностей в данной отрасли промышленности, организации современного хаба в тандеме: производство напитков - туризм - рекреация.