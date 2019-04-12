Зияфет Аскеров: Отстаивание прав и свобод граждан судебным путем будет усилено

© Report/Elchin Murad https://report.az/storage/news/b2926f8efed06cf5af30ac977a13aa68/4f41a8e0-43ea-48f6-a26d-129f391a0e54_292.jpg

"Указ президента Ильхама Алиева "Об углублении реформ в судебно-правовой системе" представляет огромную значимость. Этот указ следует рассматривать как часть проводимых в стране реформ".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-спикер Милли Меджлиса, член Судебно-правового совета Зияфет Аскеров.

Он отметил, что отстаивание прав и свобод граждан судебным путем будет еще больше усилено: "Указом предусмотрены различные направления. Суть состоит в том, чтобы каждый граждан, пользуясь своими правами и свободами, ощущал себя комфортно. Раз в месяц проводятся заседания Судебно-правового совета, судьи, допустившие нарушения, получают взыскания. То есть работа в этом направлении продолжается”.