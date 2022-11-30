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Занимающиеся предпринимательством в Алятской СЭЗ смогут получать бизнес-визу

Занимающиеся предпринимательством в Алятской СЭЗ смогут получать бизнес-визу Иностранцам, занимающимся предпринимательской деятельностью в Алятской свободной экономической зоне, будет выдаваться деловая виза.
Милли Меджлис
30 ноября 2022 г. 16:26
Занимающиеся предпринимательством в Алятской СЭЗ смогут получать бизнес-визу

Иностранцы, занимающиеся предпринимательской деятельностью в Алятской свободной экономической зоне, смогут получать бизнес-визу для въезда в Азербайджан.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в Миграционный кодекс.

Согласно новой редакции, деловая виза будет выдаваться прибывающим в страну иностранцам и лицам без гражданства на основании официального обращения государственных органов Азербайджанской Республики, юридических или физических лиц, осуществляющих деятельность в Азербайджане, филиалов и представительств иностранных юридических лиц, а для деятельности в Алятской свободной экономической зоне - на основании обращения уполномоченного органа, административного учреждения или юридического лица Алятской свободной экономической зоны.

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Версия на английском языке Alat Free Economic Zone entrepreneurs to get business visa
Версия на азербайджанском языке Ələt azad iqtisadi zonasında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan əcnəbilərə işgüzar səfər vizası veriləcək

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