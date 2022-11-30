Занимающиеся предпринимательством в Алятской СЭЗ смогут получать бизнес-визу

Иностранцам, занимающимся предпринимательской деятельностью в Алятской свободной экономической зоне, будет выдаваться деловая виза.

Иностранцы, занимающиеся предпринимательской деятельностью в Алятской свободной экономической зоне, смогут получать бизнес-визу для въезда в Азербайджан.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в Миграционный кодекс.

Согласно новой редакции, деловая виза будет выдаваться прибывающим в страну иностранцам и лицам без гражданства на основании официального обращения государственных органов Азербайджанской Республики, юридических или физических лиц, осуществляющих деятельность в Азербайджане, филиалов и представительств иностранных юридических лиц, а для деятельности в Алятской свободной экономической зоне - на основании обращения уполномоченного органа, административного учреждения или юридического лица Алятской свободной экономической зоны.