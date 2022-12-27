О нас

Захид Орудж: Политические реформы укрепляют позиции нашего государства

Захид Орудж: Политические реформы укрепляют позиции нашего государства Политические реформы укрепляют позиции нашего государства.
Милли Меджлис
27 декабря 2022 г. 13:26
Захид Орудж: Политические реформы укрепляют позиции нашего государства

Политические реформы укрепляют позиции нашего государства.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека, руководитель Центра социальных исследований Захид Орудж во время выступления на пленарном заседании парламента.

Он отметил, что после победы в Отечественной войне строительство новой власти, конституционные реформы и ликвидация управленческого наследия периода Первой Карабахской войны ускорились: "Тогдашний статус Нахчывана, который в 90-х годах стал автономной республикой, был требованием времени. Великий лидер Гейдар Алиев спас Нахчыван, укрепил его в трудные времена, но после победы управление центральными государственными органами, министерствами, комитетами, и, наконец, отдельным армейским соединением из столицы Баку укрепит Карсский договор, обеспечит гибкость, прозрачность и подотчетность".

Депутат отметил, что роспуск Верховного Меджлиса Нахчывана возможен только путем внесения изменений в Конституцию: "Институциональные и кадровые изменения президента приветствуются нашим народом, потому что они охватывают все ветви власти и отдаленные районы. Институт специального представительства расширяет границы. Теперь на очереди Ханкенди. Создание там института специального представительства позволит коренному армянскому населению, которое в течение 300 лет ждало решений от Ирана, России и Запада, подчиниться Конституции и законам, положить конец вражде".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zahid Oruc: "Siyasi islahatlar dövlətimizin mövqeyini gücləndirir"

Самое читаемое

Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
22 декабря 2022 г. 12:35
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Открыт участок дороги Баку-Губа
Открыт участок дороги Баку-Губа
23 декабря 2022 г. 16:01
В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток
В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток
21 декабря 2022 г. 14:26
Васиф Талыбов подал в отставку
Васиф Талыбов подал в отставку
21 декабря 2022 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi