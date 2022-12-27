Захид Орудж: Политические реформы укрепляют позиции нашего государства

Политические реформы укрепляют позиции нашего государства.

Политические реформы укрепляют позиции нашего государства.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека, руководитель Центра социальных исследований Захид Орудж во время выступления на пленарном заседании парламента.

Он отметил, что после победы в Отечественной войне строительство новой власти, конституционные реформы и ликвидация управленческого наследия периода Первой Карабахской войны ускорились: "Тогдашний статус Нахчывана, который в 90-х годах стал автономной республикой, был требованием времени. Великий лидер Гейдар Алиев спас Нахчыван, укрепил его в трудные времена, но после победы управление центральными государственными органами, министерствами, комитетами, и, наконец, отдельным армейским соединением из столицы Баку укрепит Карсский договор, обеспечит гибкость, прозрачность и подотчетность".

Депутат отметил, что роспуск Верховного Меджлиса Нахчывана возможен только путем внесения изменений в Конституцию: "Институциональные и кадровые изменения президента приветствуются нашим народом, потому что они охватывают все ветви власти и отдаленные районы. Институт специального представительства расширяет границы. Теперь на очереди Ханкенди. Создание там института специального представительства позволит коренному армянскому населению, которое в течение 300 лет ждало решений от Ирана, России и Запада, подчиниться Конституции и законам, положить конец вражде".