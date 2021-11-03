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Вводятся налоговые льготы в связи с оплатой лечения внутри страны и за ее пределами

Вводятся налоговые льготы в связи с оплатой лечения внутри страны и за ее пределами От подоходного налога освобождается часть финансовой помощи, единовременного пособия, не превышающей сумму 10 тыс. манатов, предусмотренных на оплату лечения, в том числе хирургической операции, внутри страны.
Милли Меджлис
3 ноября 2021 г. 11:55
Вводятся налоговые льготы в связи с оплатой лечения внутри страны и за ее пределами

От подоходного налога освобождается часть финансовой помощи, единовременного пособия, не превышающей сумму 10 тыс. манатов, предусмотренных на оплату лечения, в том числе хирургической операции, внутри страны.

Как передает Report, в связи с этим предлагается поправка в Налоговый кодекс Азербайджана.

Кроме того, от подоходного налога будет освобождена часть финансовой помощи, единовременного пособия размером до 40 тыс. манатов, предусмотренных на оплату лечения, в том числе хирургической операции, за пределами страны.

В Азербайджане действует ставка в размере 14% для ежемесячных доходов до 2 500 манатов и 25% для ежемесячных доходов выше указанных (350 + 2 500 манатов).

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