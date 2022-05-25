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Вахид Ахмедов: Цены на товары повседневного спроса должны быть пересмотрены

Вахид Ахмедов: Цены на товары повседневного спроса должны быть пересмотрены В Азербайджане стоило бы проверить статистику по инфляции.
Милли Меджлис
25 мая 2022 г. 13:33
Вахид Ахмедов: Цены на товары повседневного спроса должны быть пересмотрены

В Азербайджане стоило бы проверить статистику по инфляции.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вахид Ахмедов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта “Об исполнении государственного бюджета на 2021 год”.

"Министерство экономики проводит большую работу в этом направлении, но этого недостаточно. Цены на товары повседневного спроса в Азербайджане должны быть пересмотрены. Есть те, кто пользуется инфляцией", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Vahid Əhmədov: "İnflyasiyadan istifadə edənlər var"

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