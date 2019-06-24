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Для регулирования дорожного движения в Азербайджане в законодательство вносится два новых знака

В законодательстве о дорожном движении в Азербайджане -два новых знака
© Report

Для регулирования дорожного движения в Азербайджане будет внесено два новых знака.

Как сообщает Report, вносятся поправки в закон "О дорожном движении".

В дополнении №5 к закону предлагается внести линию разметки 1.25 в группу "Горизонтальной разметки" (сетчатая желтая дорожная разметка).

Очередное предложенное изменение – знак 5.53 "Постоянный поворот на право".

В предложенном проекте предусмотрены важные статьи для эффективной организации дорожного движения и надежного обеспечения безопасности участников дорожного движения.

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