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    В три рабочие группы по межпарламентским связям Милли Меджлиса избраны руководители

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В три  рабочие группы по межпарламентским связям Милли Меджлиса избраны руководители.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента был обсужден проект изменений в решение ММ "Об избрании руководителей рабочих групп Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям".

    На должность руководителя рабочей группы по азербайджано-германским межпарламентским связям назначен Ханлар Фатиев, на должность руководителя рабочей группы по азербайджано-чешским межпарламентским связям назначена Сахиба Гафарова, на должность руководителя рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям назначен Джаваншир Фейзиев.

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