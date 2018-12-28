Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В три рабочие группы по межпарламентским связям Милли Меджлиса избраны руководители.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента был обсужден проект изменений в решение ММ "Об избрании руководителей рабочих групп Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям".

На должность руководителя рабочей группы по азербайджано-германским межпарламентским связям назначен Ханлар Фатиев, на должность руководителя рабочей группы по азербайджано-чешским межпарламентским связям назначена Сахиба Гафарова, на должность руководителя рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям назначен Джаваншир Фейзиев.