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В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ

В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ В новый состав ЦИК войдут 18 человек
Милли Меджлис
23 апреля 2021 г. 11:45
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
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Уточнено время обсуждения в Милли Меджлисе вопроса формирования нового состава Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Как стало известно Report, вопрос будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании парламента на следующей неделе – 27 апреля.

В связи с истечением срока полномочий членов ЦИК в этом месяце, комиссия формируется вновь.

В новый состав ЦИК войдут 18 человек. 6 членов ЦИК будут представлять правящую партию "Ени Азербайджан" (ПЕА), 6 - нейтральные депутаты и 6 - партии, находящиеся в меньшинстве в парламенте.

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Версия на азербайджанском языке MSK-nın formalaşdırılması məsələsinin Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacağı vaxt müəyyənləşib - EKSKLÜZİV

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