В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ

В новый состав ЦИК войдут 18 человек

Уточнено время обсуждения в Милли Меджлисе вопроса формирования нового состава Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Как стало известно Report, вопрос будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании парламента на следующей неделе – 27 апреля.

В связи с истечением срока полномочий членов ЦИК в этом месяце, комиссия формируется вновь.

В новый состав ЦИК войдут 18 человек. 6 членов ЦИК будут представлять правящую партию "Ени Азербайджан" (ПЕА), 6 - нейтральные депутаты и 6 - партии, находящиеся в меньшинстве в парламенте.