В ММ обсудили тему проблем семьи в период пандемии и послевоенного времени

В текущем году пандемия COVID-19 повлияла на количество браков и разводов. Во многих странах демографический рост наблюдается с отрицательной тенденцией

В комитете Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей состоялось слушание в формате видеоконференции на тему "Социально-психологическое обеспечение семьи и текущие проблемы" (пандемия и послевоенный период).

Как сообщает Report, приветствуя участников мероприятия, председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова еще раз сердечно поздравила всех с победой в Отечественной войне.

В своем выступлении председатель комитета сказала, что сегодня весь мир, в том числе и наша страна, борется с пандемией COVID-19: "В то же время в настоящее время мы находимся в послевоенном периоде. Мы обсудим, как эти события влияют на внутрисемейные отношения, работу, проделанную в направлении устранения негативных ситуаций, предстоящие задачи".

Хиджран Гусейнова отметила, что в некоторых семьях есть ряд пробелов, тревожных моментов. Эти темы в настоящее время находятся в центре внимания общества и государства.

Председатель комитета отметила, что в настоящее время в Азербайджане насчитывается более двух миллионов ста тысяч семей. К сожалению, как и во всем мире, в Азербайджане мы наблюдаем сокращение числа браков и рост числа разводов. Кроме того, в текущем году пандемия COVID-19 повлияла на количество браков и разводов. Во многих странах демографический рост наблюдается с отрицательной тенденцией.

Х. Гусейнова отметила, что своевременное выявление возникающих в семье трудностей, принятие правильных решений на кризисном этапе семейной жизни могли бы послужить сохранению психологического здоровья членов семьи.

Отметив, что в период 44-дневной Отечественной войны наряду с военными действиями на поле боя, мирное население нашей страны подвергалось провокационным атакам противника, председатель комитета подчеркнула, что пережившие все эти события люди получили очень тяжелый психологический удар. Дети остались без родителей, родители потеряли своих детей, дома многочисленных семей были полностью разрушены. Предоставление социально-психологической помощи очень важно для интеграции этих людей в общество. Война оставила более глубокий след в сердцах этих людей. Очень важно, чтобы с ними встречались специалисты, оценивали их состояние. Нуждающимся должна быть оказана постоянная помощь. Было отмечено, что соответствующие государственные структуры, в том числе центры поддержки детей и семьи Госкомитета, неправительственные организации проводят определенную работу в этой области. Эта работа должна быть еще более усилена.

Председатель комитета отметила, что в соответствии с поручениями главы государства Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой были приняты необходимые меры.

В своем выступлении председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова подчеркнула особую роль семьи в жизни общества и государства. В семье прививаются и традиции, и управленческие, и совместные хозяйственные навыки. В то же время все это зависит от социально-психологических гарантий. Наличие этих гарантий обусловлено объективными и субъективными причинами, и здесь больше ощущается влияние экономической ситуации.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, подчеркнув актуальность вопроса, сказал, что министерство начало новую инициативу. Реализуются программы психологической поддержки семей шехидов, раненых, членов семей гражданских лиц, пострадавших от войны, к этой работе привлечены специалисты. За короткий период психологами и психиатрами были организованы такие посещения 1 630 семей и проведены различные сеансы.

В видеоконференции приняли участие заместитель министра внутренних дел Орудж Залов, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, заместитель министра спорта и молодежи Интигам Бабаев, заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов, начальник службы реестра актов гражданского состояния Министерства юстиции Рейхана Керимова, заведующий отделом Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Набиль Сеидов. Они говорили о необходимости правильного формирования социально-психологической среды, устранение возникающих проблем, в том числе бытового насилия, изучении внутрисемейных отношений и других важных вопросах в период пандемии и после войны.

Члены комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Жаля Алиева и Рашад Махмудов рассказали о трудностях, вызванных пандемией и Отечественной войной в стране. Они подчеркнули важность государственной и гражданской солидарности в решении проблем. Они отметили важность просветительской работы в области улучшения социально-психологического состояния семей.

На мероприятии состоялся обмен мнениями по теме с участием представителей соответствующих структур, гражданского общества, были озвучены различные предложения.

Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, подводя итоги конференции, еще раз подчеркнула важность обсужденных вопросов и отметила, что все озвученные предложения будут рассмотрены.