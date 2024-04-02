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В Милли Меджлисе призвали пересмотреть закон "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев"

В Милли Меджлисе призвали пересмотреть закон "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев" Депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев призвал пересмотреть закон "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев".
Милли Меджлис
2 апреля 2024 г. 11:25
В Милли Меджлисе призвали пересмотреть закон О статусе беженцев и вынужденных переселенцев

Депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев призвал пересмотреть закон "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев".

Как сообщает Report, об этом парламентарий заявил на заседании возглавляемого им комитета по труду и социальной политике.

По его словам, следует принять во внимание и вопрос беженцев из Западного Азербайджана.

"После 44-дневной Отечественной войны и антитеррористической операции, проведенной в сентябре 2023 года, возникла необходимость пересмотреть указанный закон. Мы можем обсудить этот вопрос с соответствующими ведомствами, чтобы сделать закон более функциональным", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке MM-in komitə sədri: “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında” qanuna yenidən baxılmalıdır

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