В Милли Меджлисе призвали пересмотреть закон "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев"

Депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев призвал пересмотреть закон "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев".
Как сообщает Report, об этом парламентарий заявил на заседании возглавляемого им комитета по труду и социальной политике.
По его словам, следует принять во внимание и вопрос беженцев из Западного Азербайджана.
"После 44-дневной Отечественной войны и антитеррористической операции, проведенной в сентябре 2023 года, возникла необходимость пересмотреть указанный закон. Мы можем обсудить этот вопрос с соответствующими ведомствами, чтобы сделать закон более функциональным", - сказал он.