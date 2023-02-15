В Азербайджане выявлены 27 серьезных нарушений в деятельности муниципалитетов

В Азербайджане выявлено 27 серьезных нарушений в деятельности муниципалитетов, по 12 из них возбуждены уголовные дела.

В Азербайджане выявлены 27 серьезных нарушений в деятельности муниципалитетов, по 12 из них возбуждены уголовные дела.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Ежегодном докладе органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов".

В документе отмечается, что в течение года были приняты меры в порядке административного контроля по эффективному использованию средств местного бюджета, обеспечению законности и прозрачности в сфере управления муниципальным имуществом (в том числе землями), предупреждению случаев, создающих условия для коррупции и иных правонарушений.

В ходе проведенных расследований в 27 случаях были выявлены серьезные нарушения, собранные документы были направлены в соответствующие следственные органы для дачи правовой оценки, по 12 из них возбуждены уголовные дела.