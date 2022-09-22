В Азербайджане учреждаются новые медали

В Азербайджане учреждаются новые медали

В Азербайджане учреждаются новые медали.

Как сообщает Report, проект изменений в законодательство включен в повестку дня сегодняшнего заседания парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

На заседании депутаты обсудят в первом чтении проект изменений в закон ”Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики“ в связи с учреждением медалей Азербайджанской Республики ”За отличие на службе в органах прокуратуры“ и ”За эффективное сотрудничество с органами прокуратуры".