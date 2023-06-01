В Азербайджане введут реестр утилизаторов

В Азербайджане введут реестр утилизаторов.

В Азербайджане введут реестр утилизаторов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в статье 14-4 (требования для регистрации в реестре), добавляемой в закон "О производственных и бытовых отходах".

Согласно новой статье, для регистрации в реестре заявителям (физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без создания юрлица, или юридическое лицо) требуется:

- не иметь задолженностей по налогам, взносам по обязательному государственному социальному страхованию, обязательному медицинскому страхованию и страхованию по безработице;

- иметь в собственности, во владении или в пользовании соответствующие помещения для осуществления приема, хранения и утилизации транспортных средств;

- иметь герметические помещения, покрытые не проливаемыми и не протекающими материалами (асфальт, бетон, глинобетон, полимербетон) для хранения транспортных средств, в том числе материалов и деталей, полученных в результате утилизации, где будет обеспечена их сохранность;

- иметь помещения, соответствующие требованиям нормативно-правовых актов о хранении опасных отходов;

- иметь материально-техническую базу для безопасной разборки транспортных средств, их частей (взрывоопасных, в том числе имеющих другие особенности, характерные для опасных отходов);

- иметь материально-техническую базу для проверки частей транспортных средств на возможность повторной эксплуатации.