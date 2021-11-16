Тахир Миркишили: Наблюдается ускорение инфляции

В следующем году доля социально ориентированных расходов в госбюджете Азербайджана составит 46,4%, что является самым высоким порогом, зафиксированным до сих пор.

В следующем году доля социально ориентированных расходов в госбюджете Азербайджана составит 46,4%, что является самым высоким порогом, зафиксированным до сих пор.

Как передает Report, об этом председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Кроме того, он отметил, что в последние годы курс азербайджанского маната остается стабильным, однако в стране наблюдается ускорение инфляции.