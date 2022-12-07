Спикер: Сотрудничество парламентских комитетов Азербайджана и Туркменистана внесет вклад в развитие отношений

Сотрудничество между парламентскими комитетами Азербайджана и Туркменистана может внести вклад в развитие отношений.

Сотрудничество между парламентскими комитетами Азербайджана и Туркменистана может внести вклад в развитие отношений.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем Милли Генгеша Туркменистана.

Председатель Милли Меджлиса рассказал о процессах, происходящих в регионе, инициативах Азербайджана по обеспечению прочного мира в постконфликтный период, проводимых на освобожденных территориях крупномасштабных строительных и восстановительных работах.