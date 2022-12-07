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Спикер: Сотрудничество парламентских комитетов Азербайджана и Туркменистана внесет вклад в развитие отношений

Спикер: Сотрудничество парламентских комитетов Азербайджана и Туркменистана внесет вклад в развитие отношений Сотрудничество между парламентскими комитетами Азербайджана и Туркменистана может внести вклад в развитие отношений.
Милли Меджлис
7 декабря 2022 г. 21:10
Спикер: Сотрудничество парламентских комитетов Азербайджана и Туркменистана внесет вклад в развитие отношений

Сотрудничество между парламентскими комитетами Азербайджана и Туркменистана может внести вклад в развитие отношений.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с председателем Милли Генгеша Туркменистана.

Председатель Милли Меджлиса рассказал о процессах, происходящих в регионе, инициативах Азербайджана по обеспечению прочного мира в постконфликтный период, проводимых на освобожденных территориях крупномасштабных строительных и восстановительных работах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: "Azərbaycanla Türkmənistanın parlament komitələri arasında əməkdaşlıq əlaqələrə töhfə verə bilər"

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