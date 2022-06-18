Спикер Сахиба Гафарова посетит Турцию

19 июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой посетит Стамбул для участия в конференции "Глобальные соглашения по парламентам, миграции и беженцам: как добиться более сильного международного сотрудничества и нац

19 июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой посетит Стамбул для участия в конференции "Глобальные соглашения по парламентам, миграции и беженцам: как добиться более сильного международного сотрудничества и национального исполнения".

Как сообщает Report, мероприятие проводится при совместной организации Межпарламентского союза и Великого национального собрания Турции.

Председатель Милли Меджлиса выступит на конференции. В мероприятии примут участие председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.