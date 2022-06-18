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Спикер Сахиба Гафарова посетит Турцию

Спикер Сахиба Гафарова посетит Турцию 19 июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой посетит Стамбул для участия в конференции "Глобальные соглашения по парламентам, миграции и беженцам: как добиться более сильного международного сотрудничества и нац
Милли Меджлис
18 июня 2022 г. 16:25
Спикер Сахиба Гафарова посетит Турцию
Сахиба Гафарова

19 июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой посетит Стамбул для участия в конференции "Глобальные соглашения по парламентам, миграции и беженцам: как добиться более сильного международного сотрудничества и национального исполнения".

Как сообщает Report, мероприятие проводится при совместной организации Межпарламентского союза и Великого национального собрания Турции.

Председатель Милли Меджлиса выступит на конференции. В мероприятии примут участие председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.

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Версия на английском языке Chair of Milli Majlis Sahiba Gafarova to visit Istanbul
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Türkiyəyə səfərə gedəcək

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