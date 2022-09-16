Соглашение о военно-техническом сотрудничестве Азербайджана и Узбекистана рассмотрят в ММ

Соглашение ”О военно-техническом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан" было рекомендовано передать на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, данное соглашение обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Депутаты высоко оценили соглашение, отметив, что оно будет способствовать развитию отношений между двумя странами. После обсуждения соглашение было вынесено на голосование и рекомендовано на пленарное заседание Милли Меджлиса.
Отметим, что соглашение было подписано 21 июня 2022 года в городе Ташкенте.