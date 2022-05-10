О нас
Аудио новости

Швейцарские компании приглашены к участию в проектах на освобожденных территориях Азербайджана

Швейцарские компании приглашены к участию в проектах на освобожденных территориях Азербайджана Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Швейцарию встретилась с председателем Национального совета этой страны Ирен Калин.
Милли Меджлис
10 мая 2022 г. 20:40
Швейцарские компании приглашены к участию в проектах на освобожденных территориях Азербайджана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Швейцарию встретилась с председателем Национального совета этой страны Ирен Калин.

Как сообщает Report, поприветствовав делегацию, Ирен Калин отметила, что ее страна придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном, и выразила удовлетворение развитием отношений между странами.

Она сказала, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения этих связей. Ирен Калин, в частности, отметила важность взаимных инвестиций в экономической сфере, связей между бизнес-структурами и предприятиями.

Проинформировав И.Кален о созданной в Азербайджане благоприятной инвестиционной и деловой среде, Сахиба Гафарова пригласила швейцарские компании к участию в работах, проводимых в нашей стране, в том числе на освобожденных территориях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоSwiss companies invited to take part in work in liberated areas
Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçrə şirkətləri azad edilmiş ərazilərdə görülən işlərdə iştiraka dəvət edilib

Самое читаемое

Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
9 мая 2022 г. 10:42
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
7 мая 2022 г. 05:40
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
9 мая 2022 г. 10:47
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
9 мая 2022 г. 10:26
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 мая 2022 г. 14:40
Зеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
ФотоЗеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
7 мая 2022 г. 12:06
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
7 мая 2022 г. 11:48
Президент Украины: Ни шагу назад
Президент Украины: Ни шагу назад
4 мая 2022 г. 12:42
В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст
В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст
5 мая 2022 г. 15:32
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi