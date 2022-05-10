Швейцарские компании приглашены к участию в проектах на освобожденных территориях Азербайджана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Швейцарию встретилась с председателем Национального совета этой страны Ирен Калин.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Швейцарию встретилась с председателем Национального совета этой страны Ирен Калин.

Как сообщает Report, поприветствовав делегацию, Ирен Калин отметила, что ее страна придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном, и выразила удовлетворение развитием отношений между странами.

Она сказала, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения этих связей. Ирен Калин, в частности, отметила важность взаимных инвестиций в экономической сфере, связей между бизнес-структурами и предприятиями.

Проинформировав И.Кален о созданной в Азербайджане благоприятной инвестиционной и деловой среде, Сахиба Гафарова пригласила швейцарские компании к участию в работах, проводимых в нашей стране, в том числе на освобожденных территориях.