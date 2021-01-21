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Семьи шехидов получат преимущество при устройстве на соцработы

Семьи шехидов получат преимущество при устройстве на соцработы В связи с этим в закон "О занятости" вносятся изменения
Милли Меджлис
21 января 2021 г. 14:25
Семьи шехидов получат преимущество при устройстве на соцработы

При организации социальных рабочих мест в Азербайджане члены семей шехидов получат преимущество.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О занятости" вносятся изменения.

Согласно действующему законодательству, при организации социальной работы преимущество имеют лица с инвалидностью, в том числе дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, молодежь, лица, освобожденные из мест лишения свободы, и лица, состоящие на учете в качестве безработных более года.

Согласно предложенным изменениям, при организации социальных рабочих мест членам семьи шехидов также будет предоставлено преимущество.

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Версия на азербайджанском языке Sosial iş yerlərinin təşkili zamanı şəhid ailələrinə üstünlük veriləcək

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