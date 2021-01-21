Семьи шехидов получат преимущество при устройстве на соцработы

При организации социальных рабочих мест в Азербайджане члены семей шехидов получат преимущество.
Как сообщает Report, в связи с этим в закон "О занятости" вносятся изменения.
Согласно действующему законодательству, при организации социальной работы преимущество имеют лица с инвалидностью, в том числе дети до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, молодежь, лица, освобожденные из мест лишения свободы, и лица, состоящие на учете в качестве безработных более года.
Согласно предложенным изменениям, при организации социальных рабочих мест членам семьи шехидов также будет предоставлено преимущество.