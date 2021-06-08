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Сахиба Гафарова выразила соболезнования семьям ставших шехидами журналистов

Сахиба Гафарова выразила соболезнования семьям ставших шехидами журналистов Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова выразила соболезнования семьям погибших 4 июня в результате подрыва мины в Кельбаджаре.
Милли Меджлис
8 июня 2021 г. 11:53
Сахиба Гафарова выразила соболезнования семьям ставших шехидами журналистов
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Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова выразила соболезнования семьям погибших 4 июня в результате подрыва мины в Кельбаджаре.

Как передает Report, соболезнования спикер ММ Сахиба Гафарова выразила на сегодняшнем заседании парламента.

Она напомнила, что в Кельбаджаре по время выполнения профессиональной деятельности два журналиста и заместитель представителя главы исполнительной власти погибли, подорвавшись на мине:

"Этот инцидент крайне опечалил нас. Милли Меджлис выражает соболезнования семья погибших".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis rəhbərliyi şəhid jurnalistlərin ailələrinə başsağlığı verib

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