Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Чехии

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с официальным визитом в Чехии.

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с официальным визитом в Чехии.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге делегацию Милли Меджлиса встретили руководитель чешско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы в Палате депутатов парламента Чехии Ян Кубик, посол Азербайджана Адыш Мамедов и другие официальные лица.

В рамках визита делегация Милли Меджлиса посетит парламент Чехии, будут обсуждены перспективы развития двусторонних и межпарламентских отношений, региональная безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.