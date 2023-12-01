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Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Чехии

Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Чехии Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с официальным визитом в Чехии.
Милли Меджлис
1 декабря 2023 г. 19:47
Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Чехии

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с официальным визитом в Чехии.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге делегацию Милли Меджлиса встретили руководитель чешско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы в Палате депутатов парламента Чехии Ян Кубик, посол Азербайджана Адыш Мамедов и другие официальные лица.

В рамках визита делегация Милли Меджлиса посетит парламент Чехии, будут обсуждены перспективы развития двусторонних и межпарламентских отношений, региональная безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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