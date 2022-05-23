Сахиба Гафарова: Армения должна демонстрировать конструктивный подход

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с участниками VII трехстороннего заседания комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Шуше.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с участниками VII трехстороннего заседания комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Шуше.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что между тремя странами сложился очень эффективный формат двустороннего и трехстороннего сотрудничества, охватывающий различные сферы. Эти отношения способствуют миру, стабильности, сотрудничеству и экономическому развитию в регионе.

Спикер рассказала о встречах, проведенных по инициативе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Она отметила, что Армения должна выполнять все взятые на себя обязательства, демонстрировать конструктивный подход.