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Сахиба Гафарова: Армения должна демонстрировать конструктивный подход

Сахиба Гафарова: Армения должна демонстрировать конструктивный подход Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с участниками VII трехстороннего заседания комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Шуше.
Милли Меджлис
23 мая 2022 г. 19:51
Сахиба Гафарова: Армения должна демонстрировать конструктивный подход

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с участниками VII трехстороннего заседания комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Шуше.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Было отмечено, что между тремя странами сложился очень эффективный формат двустороннего и трехстороннего сотрудничества, охватывающий различные сферы. Эти отношения способствуют миру, стабильности, сотрудничеству и экономическому развитию в регионе.

Спикер рассказала о встречах, проведенных по инициативе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Она отметила, что Армения должна выполнять все взятые на себя обязательства, демонстрировать конструктивный подход.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: "Ermənistan bütün öhdəliklərə əməl etməli, konstruktiv yanaşma sərgiləməlidir"

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