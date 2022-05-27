Проект по увеличению льгот в Алятской экономической зоне принят в I чтении

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана утвердили проект, предусматривающий увеличение льгот, предоставляемых в Алятской свободной экономической зоне (СЭЗ).

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана утвердили проект, предусматривающий увеличение льгот, предоставляемых в Алятской свободной экономической зоне (СЭЗ).

Как передает Report, председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сообщил, что законопроект, внесенный президентом Ильхамом Алиевым в Милли Меджлис, содержит новые статьи, регулирующие деятельность Алятской СЭЗ.

Председатель комитета отметил, что представленный законопроект подготовлен в целях совершенствования деятельности Алятской свободной экономической зоны и законодательства в этой сфере в соответствии с международным опытом и предусматривает нововведения в полномочиях уполномоченного органа зоны, его правах и обязанностях, налоговом и таможенном регулировании, защите прав инвесторов и механизмах разрешения споров в СЭЗ.

Кроме того, в документе уточняется круг лиц, имеющих право инвестировать в Алятскую СЭЗ и переводить средства, полученные от своей деятельности в зоне, а также право работать и осуществлять операции в иностранной валюте, также внесены некоторые коррективы в положения о разрешении споров.

Основная суть поправок к закону заключается в регулировании отношений между налогоплательщиками СЭЗ и основной экономикой Азербайджана, в том, чтобы эти предприятия не проигрывали в конкуренции с компаниями из других стран в области налогообложения и налогов, в решении проблем с упрощением таможенного оформления и установлением свободных торговых отношений между СЭЗ и любой страной мира.