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Проект изменений в бюджет ГФСЗ рекомендован на пленарное заседание

Проект изменений в бюджет ГФСЗ рекомендован на пленарное заседание В пояснении к законопроекту указаны причины снижения доходов и расходов ГФСЗ
Милли Меджлис
4 августа 2020 г. 11:41
Проект изменений в бюджет ГФСЗ рекомендован на пленарное заседание

На состоявшемся сегодня заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса были обсуждены изменения в закон "О бюджете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и социальную защиту, на 2020 год".

Как сообщает Report, в документе отмечено, что доходы и расходы бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на этот год утверждены в размере 4 млрд 825 млн 508 тыс. 800 манатов.

В изменении к законопроекту предлагается утвердить доходы и расходы фонда в объеме 4 млрд 784 млн 700 тыс. манатов. Это на 40,8 млн манатов или на 0,8 процента меньше утвержденного прогноза на текущий год. В пояснении к законопроекту указаны причины снижения доходов и расходов ГФСЗ.

Отмечается, что сокращение связано в основном с оптимизацией расходов, повышением прозрачности и контроля при расчете и начислении трудовых пенсий и социальных пособий.

Изменения в законопроект после обсуждения были рекомендованы на пленарное заседание парламента в I чтении.

 

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