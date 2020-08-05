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Проект изменений в бюджет Фонда от страхования от безработицы принят в I чтении

Проект изменений в бюджет Фонда от страхования от безработицы принят в I чтении Согласно изменениям, доходы и расходы фонда увеличиваются
Милли Меджлис
5 августа 2020 г. 15:31
Проект изменений в бюджет Фонда от страхования от безработицы принят в I чтении

На состоявшемся сегодня пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса был обсужден проект изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год".

Как сообщает Report, согласно изменениям, доходы и расходы фонда увеличиваются.

В документе отмечено, что доходы и расходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2020 год утверждены в размере 128 млн 235 тыс. 400 манатов.

В изменении к законопроекту предлагается доходы и расходы фонда утвердить в размере 151 млн 235 тыс. 400 манатов.

Кроме того, предлагается увеличить сумму выплат по страхованию от безработицы с 5 млн до 10 млн манатов.

Изменения в законопроект после обсуждений были вынесены на голосование и приняты в I чтении.

 

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Версия на азербайджанском языке İşsizlikdən sığorta fondunun büdcəsinə dəyişiklik layihəsi I oxunuşda qəbul edilib

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