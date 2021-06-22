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Продлен срок вступления в силу новых правил в связи с инвалидностью

Продлен срок вступления в силу новых правил в связи с инвалидностью Продлен срок вступления в силу изменений в закон "О правах лиц с инвалидностью".
Милли Меджлис
22 июня 2021 г. 12:33
Продлен срок вступления в силу новых правил в связи с инвалидностью
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Продлен срок вступления в силу изменений в закон "О правах лиц с инвалидностью".

Как сообщает Report, изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Отметим, что согласно изменениям в закон, определение степени инвалидности будет проводиться на основе новых правил. Степень инвалидности будет определяться не по группам (I, II и III группы), а по степени потери функций организма, то есть в процентах. Нарушение функций организма в диапазоне от 30 до 60% приравнивается к III группе, 60-80% - II группе, 80-100% - I группе.

Проект изменений должен был вступить в силу с 1 января 2022 года.

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