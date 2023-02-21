Председатель Милли Меджлиса ответила главе Европарламента

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова ответила на письмо, адресованное ей председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова ответила на письмо, адресованное ей председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.

Как сообщает Report, в ответном письме председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что на фоне перспектив дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом сотрудничество между законодательными ветвями власти приобретает особое значение.

Милли Меджлис Азербайджана всегда демонстрировал готовность к углублению взаимодействия с Европарламентом.

В письме Гафарова положительно оценила слова председателя Европарламента о приверженности организации развитию отношений с Милли Меджлисом в духе взаимного уважения.

Председатель ММ отметила, что члены азербайджанского парламента, представленные также в механизмах международного сотрудничества, имеют право свободно выражать свое мнение по вопросам, входящим в их компетенцию.

По ее словам, цензура в парламенте Азербайджана недопустима.

В ответном письме говорится, что представители Милли Меджлиса в Комитете парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан, основываясь на намерении расширить диалог с европейскими партнерами, активно взаимодействовали со своими коллегами и работали над новыми инициативами, направленными на развитие взаимовыгодного сотрудничества: "Мы хотели бы видеть такое же отношение со стороны Европейского парламента. Ложные, предвзятые и односторонние обвинения, выраженные в предвзятых заявлениях и резолюциях, не могут рассматриваться как конструктивная критика и не служат целям, изложенным выше. Комитет должен стать платформой, помогающей укреплять сотрудничество посредством совместных усилий между Милли Меджлисом и Европейским парламентом".

Председатель парламента выразила надежду на укрепление сотрудничества между двумя структурами на основе взаимного доверия.