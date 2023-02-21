Председатель Милли Меджлиса ответила главе Европарламента

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова ответила на письмо, адресованное ей председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.
Как сообщает Report, в ответном письме председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что на фоне перспектив дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом сотрудничество между законодательными ветвями власти приобретает особое значение.
Милли Меджлис Азербайджана всегда демонстрировал готовность к углублению взаимодействия с Европарламентом.
В письме Гафарова положительно оценила слова председателя Европарламента о приверженности организации развитию отношений с Милли Меджлисом в духе взаимного уважения.
Председатель ММ отметила, что члены азербайджанского парламента, представленные также в механизмах международного сотрудничества, имеют право свободно выражать свое мнение по вопросам, входящим в их компетенцию.
По ее словам, цензура в парламенте Азербайджана недопустима.
В ответном письме говорится, что представители Милли Меджлиса в Комитете парламентского сотрудничества Европейский Союз-Азербайджан, основываясь на намерении расширить диалог с европейскими партнерами, активно взаимодействовали со своими коллегами и работали над новыми инициативами, направленными на развитие взаимовыгодного сотрудничества: "Мы хотели бы видеть такое же отношение со стороны Европейского парламента. Ложные, предвзятые и односторонние обвинения, выраженные в предвзятых заявлениях и резолюциях, не могут рассматриваться как конструктивная критика и не служат целям, изложенным выше. Комитет должен стать платформой, помогающей укреплять сотрудничество посредством совместных усилий между Милли Меджлисом и Европейским парламентом".
Председатель парламента выразила надежду на укрепление сотрудничества между двумя структурами на основе взаимного доверия.