По фактам коррупционных преступлений возбуждено 118 уголовных дел

В прошлом году за коррупцию на месте преступления были задержаны 73 человека и 13 человек, находившихся в розыске

Оперативными структурами Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана по выявленным в прошлом году фактам преступлений возбуждено 118 уголовных дел.

Как сообщает Report, это отражено в отчете Кабинета Министров о деятельности в 2021 году.

В результате проведенных 55 оперативных мероприятий были задержаны 73 лица, совершившие коррупционные преступления, а также 13 человек, находившихся в розыске.

За отчетный период в Главном управлении завершено предварительное расследование 301 уголовного дела в отношении 493 лиц, из них в суды направлено 274 уголовных дел в отношении 466 лиц.

В отношении 12 юридических лиц ведется досудебное производство, юридические лица и их руководители привлечены к судебной ответственности. По большинству уголовных дел, направленных в суды, вынесены обвинительные приговоры, остальные находятся на рассмотрении суда.