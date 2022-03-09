О нас
Аудио новости

По фактам коррупционных преступлений возбуждено 118 уголовных дел

По фактам коррупционных преступлений возбуждено 118 уголовных дел В прошлом году за коррупцию на месте преступления были задержаны 73 человека и 13 человек, находившихся в розыске
Милли Меджлис
9 марта 2022 г. 14:16
По фактам коррупционных преступлений возбуждено 118 уголовных дел

Оперативными структурами Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана по выявленным в прошлом году фактам преступлений возбуждено 118 уголовных дел.

Как сообщает Report, это отражено в отчете Кабинета Министров о деятельности в 2021 году.

В результате проведенных 55 оперативных мероприятий были задержаны 73 лица, совершившие коррупционные преступления, а также 13 человек, находившихся в розыске.

За отчетный период в Главном управлении завершено предварительное расследование 301 уголовного дела в отношении 493 лиц, из них в суды направлено 274 уголовных дел в отношении 466 лиц.

В отношении 12 юридических лиц ведется досудебное производство, юридические лица и их руководители привлечены к судебной ответственности. По большинству уголовных дел, направленных в суды, вынесены обвинительные приговоры, остальные находятся на рассмотрении суда.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ötən il korrupsiyaya görə 73 şəxs cinayət başında yaxalanıb, axtarışda olan 13 nəfər saxlanılıb

Самое важное

МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары
МО: По позициям незаконных армянских формирований наносятся точные удары
9 марта 2022 г. 11:30
В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции
В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции
9 марта 2022 г. 02:06
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
7 марта 2022 г. 21:08
Президент наградил женщин Азербайджана
Президент наградил женщин Азербайджана
7 марта 2022 г. 11:54
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
7 марта 2022 г. 10:01
В Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
ФотоВ Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
7 марта 2022 г. 08:37
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания Ветеран войны
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания "Ветеран войны"
6 марта 2022 г. 19:45
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
6 марта 2022 г. 18:49
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
6 марта 2022 г. 17:35
Осуществляется очередная эвакуация азербайджанцев из Киева
ФотоОсуществляется очередная эвакуация азербайджанцев из Киева
6 марта 2022 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi