Переплаченная по вине должностного лица трудовая пенсия будет удерживаться с него

В Азербайджане трудовая пенсия, переплаченная по вине должностного лица, будет удерживаться с него.

В Азербайджане трудовая пенсия, переплаченная по вине должностного лица, будет удерживаться с него.

Как сообщает Report, в связи с этим в закон о трудовых пенсиях вносится поправка.

Поправкой в закон добавляется новая статья.

Согласно новой статье, в соответствии со статьями 39.1 и 39.1-1 этого закона, за исключением случаев, когда переплаченная трудовая пенсия или надбавка к трудовой пенсии удерживается у пенсионера, в остальных случаях, то есть в случае грубой неосторожности или умысла должностного лица сумма переплаченной трудовой пенсии или надбавки к трудовой пенсии будет удерживаться у этого должностного лица по его согласию, а при отсутствии согласия в судебном порядке.