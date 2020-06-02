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Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Объявлена повестка предстоящего 5 июня очередного пленарного заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 4 вопроса: 

- О назначении членов комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики

- Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год (первое чтение)

- Проект закона о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Судебно-правовом совете"

- Проект закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики" (первое чтение).

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